Allegri e l'aneddoto su Berlusconi: "Questo il primo ricordo che ho di lui"

Allegri su Berlusconi: "Visione senza limiti"

Allegri ha utilizzato parole commoventi per descrivere il suo rapporto con l'ex presidente del Milan: "Il mio primo ricordo del Presidente Berlusconi è quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell’occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee avesse in testa e come per realizzarli tutti avrebbe dovuto arrivare a vivere almeno a 120 anni! Ecco, nel rendergli omaggio in questo giorno di grande dolore vorrei sottolineare il suo grande carisma e la sua visione del mondo che non aveva limiti. Fiducioso ed estremamente positivo nel programmare il futuro. Questa voglia di vivere e di lottare per ogni traguardo è un’eredità che ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui e che non verrà dimenticata. Max Allegri".