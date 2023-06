Addio a Berlusconi, il cordoglio di Zoff: "Dispiace per la scomparsa"

Anche Dino Zoff ha reso omaggio a Silvio Berlusconi che ha ricordato l'impegno dello storico presidente del Milan nel mondo del calcio: "Non ho avuto molte occasioni di incrociare Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, non ero al Milan. Dispiace per la sua scomparsa ". Alla domanda che ricorda le dimissioni di Zoff dalla nazionale per le critiche di Berlusconi, l'ex bianconero ha risposto: " Tutto il resto è passato" .

Zoff ricorda le vittorie di Berlusconi

L'ex portiere della Juve ha proseguito: "Ha cambiato il calcio? Non lo so, non so in che senso. Ha avuto una squadra che ha contribuito a far vincere tanto, come ha vinto tanto la Juventus. Il calcio si cambia nell'ambito di queste vittorie".