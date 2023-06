Morte Berlusconi, le frasi più celebri da presidente del Milan

Morte Berlusconi, le sue frasi più celebri al Milan

Una grande storia con il Milan, vincente e unica. La presidenza di Silvio Berlusconi al Milan è stata anche caratterizzata dalle sue celebri e rinomate frasi: "Il Milan? Un affare di cuore, costoso. Ma anche le belle donne costano"; "Tutte le cose di cui mi occupo sono profane; ma il Milan è sacro"; "Se non fossi Berlusconi chi vorrei essere? Il figlio di Berlusconi"; "Ho insegnato al Milan come si gioca al calcio"; "Manderò una lettera: da lunedì qualsiasi tecnico del Milan sarò obbligato a giocare con almeno due punte. Non è una richiesta, è un obbligo"; "Battere la Juventus con un rigore dubbio è ancora più bello"; "Mio padre diceva che ho il Milan tatuato sul cuore. E non ho alcuna intenzione di fare un trapianto"; "Ce l'avrei io l'allenatore giusto: Berlusconi".