Berlusconi, il messaggio di De Laurentiis e quel retroscena su Milan-Napoli

Berlusconi e la sfida Champions seguita in ospedale

Berlusconi continuava a seguire il "suo" Milan anche quando ha smesso di essere presidente, durante il ricovero al San Raffaele di aprile aveva seguito dall'ospedale la sfida di Champions tra i rossoneri ed il Napoli. Tantissimi, nel corso degli anni, i confronti tra Milan e Napoli, era l'epoca di Maradona e degli olandesi, tra scudetti contesi e grandi sfide. Lui presidente del Milan, dall'altra parte Ferlaino e, storia vecchia, il tentativo del Cavaliere di strappare Maradona al Napoli.

Berlusconi, il Milan e le sfide storiche col Napoli

A proposito di super sfide, famoso lo scudetto soffiato proprio al Napoli nel 1988 con la vittoria decisiva al San Paolo per 3-2. Era il 1 maggio. Una delle partite più emozionanti di quel periodo. A segno per i rossoneri Virdis, doppietta, e Van Basten. Un campionato che, fino al ko degli azzurri in casa, sembrava ormai vinto per la seconda volta da Maradona e compagni. Il Napoli si riscattò solo nel 1990. Due anni dopo Van Basten segnò un poker nel 5-1 al San Paolo. Ma tante sono state le sfide anche recenti, memorabile quella del 5-2 nel 2007 con esordio show di Pato.