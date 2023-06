D'Urso, il ricordo di Berlusconi: "Grande affetto, mi diceva una cosa..."

Funerale di Berlusconi, tutta la giornata minuto per minuto

Funerale di Berlusconi, le parole di Barbara D'Urso

In seguito al funerale di Berlusconi la nota conduttrice Mediaset Barbara D'Urso ha voluto raccontare i suoi ricordi del ex premier. La presentatrice ha infatti ammesso: "Quello che mi viene in mente adesso è la sua vicinanza durante il periodo del Covid, momento in cui eravamo, ed eravate, tutti quanti chiusi e io ero lì in diretta per l'azienda e per gli italiani con i politici in collegamento e lui chiamava e diceva 'grazie per quello che stai facendo, grazie perchè informi gli italiani ed è un compito difficile in questo momento però fondamentale'. Poi la sua autoironia quando raccontava le barzellette al pubblico prima durante e dopo la pubblicità, sapeva prendersi in giro ed era una mente aperta. Grande affetto, mi diceva 'mi raccomando se qualcuno ti fa arrabbiare, se hai bisogno di qualcosa chiamami' e io 'gli dicevo Silvio ho 45 anni ti ho mai chiamato per chiederti qualcosa?' E mi rispondeva 'no infatti tu sei così'. Veramente un uomo gentile come tutti voi sapete. Quando veniva da noi prima salutava prima tutti quanti, ma non i giornalisti prima i tecnici e i manovali e poi tutti quanti noi".