Funerali Berlusconi: lutto nazionale, la diretta dal Duomo di Milano

Iniziano oggi i funerali di Stato di Silvio Berlusconi , scomparso lunedì all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. In arrivo da tutto il mondo oltre duemila personalità del mondo dello sport, della politica e non solo. Le esequie in diretta da piazza Duomo a Milano , segui tutti gli aggiornamenti.

13:00

Berlusconi, applausi e cori ad arrivo in piazza ultrà Milan

Gli ultrà del Milan sono arrivati in piazza Duomo a Milano, accompagnati da cori e applausi. Anche loro sono in piazza per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni lo scorso lunedì. Nel frattempo, la piazza, transennata per contingentare le presenze del pubblico in base alla capienza stabilita dal servizio di sicurezza, si riempie a mano a mano di persone, in attesa delle esequie che potranno essere seguite dai due maxischermi posizionati all’esterno del Duomo.

12:55

Berlusconi, fan attendono il trasferimento del feretro da Arcore

C'è grande attesa fuori da Villa San Martino di Arcore, dove a breve partirà il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi. Un centinaio di persone, tra curiosi e fan, è posizionato oltre le transenne lungo il viale di ingresso per assistere al momento in cui il mezzo lascerà la residenza. Le forze dell'ordine presidiano tutta l'area circostante, mentre giornalisti e operatori attendono a poche decine di metri in un'area anche in questo caso delimitata da transenne e nastri segnaletici.

12:50

Berlusconi, dopo i funerali il feretro di nuovo ad Arcore

La salma di Silvio Berlusconi potrebbe essere riportata a Villa San Martino dopo i funerali nel Duomo di Milano e prima della cremazione. Lo riporta l'Ansa. Il feretro era stato trasferito lunedì scorso dall'ospedale San Raffaele di Milano alla residenza di Arcore.

12:45

Funerale Berlusconi: Fascina accanto a Marina

Decisa la disposizione dei posti all'interno del Duomo per il funerale di Stato di Berlusconi: Marta Fascina dovrebbe sedere accanto a Marina. Anche Veronica Lario in prima fila, ma di lato.

12:40

I funerali di Berlusconi al Duomo con maxischermi e 15 mila transenne

12:30

Funerali Berlusconi, il Duomo è stato chiuso

Ha chiuso al pubblico il Duomo di Milano in occasione dei funerali di Stato di Berlusconi che inizieranno alle 15. Le porte della cattedrale rimarranno chiuse fino alle 13:30, a quell'ora inizieranno a entrare i partecipanti al funerale dell'ex premier. La piazza intanto sta iniziando a riempiersi di cittadini che vogliono assistere alle esequie dai due maxi schermi.

12:25

Berlusconi, Villa San Martino off limits per Boldi e Razzi

12:20

Berlusconi, maxischermi in piazza per i funerali

La piazza è stata divisa in due. Prima della recinzione per la stampa, sono stati posizionati due maxischermi, alla sinistra e alla destra del Duomo. Altri due più piccoli, sempre ai lati della piazza, sono posizionati su due furgoncini.

12:15

Funerali Berlusconi: si riempie piazza Duomo, tanti tifosi del Milan

Piazza Duomo inizia a riempirsi di curiosi e sostenitori di Silvio Berlusconi. I più presenti, al momento, sono i tifosi del Milan, molti arrivati da lontano: "Un presidente come lui? Vediamo... - commenta un signore letteralmente ricoperto da bandiere rossonere - io ho iniziato con Rivera ad andare allo stadio, ho vissuto la Serie B. Oggi sono cambiate tante cose". Persone da tutto il Paese in Duomo, alcuni arrivano da Biella, altri dal Sud Italia e persino dalle isole. Come Alessandro, un fotografo-cameraman della Sardegna che ha lavorato negli anni per il Monza Calcio, conoscendo di persona l'ormai ex patron: "Ce ne vorrebbero tanti di creativi come lui".

12:10

Piazza Duomo, anche turisti per i funerali

Ci sono anche tanti turisti stranieri fra le persone che si stanno raccogliendo davanti al Duomo di Milano. Alcuni, in viaggio in Italia, si sono trovati qui per caso, come tre turiste di Los Angeles, che si sono dette molto “curiose” di vedere come viene celebrato il funerale; o altre da Singapore, che erano solo venute in visita al Duomo. Sei turisti delle Seychelles, invece, hanno raccontato a LaPresse di essere venuti appositamente da Lugano, dove si trovavano in vacanza, non appena hanno saputo dei funerali di oggi. “Era un grande uomo, un uomo forte”, dice uno dei sei, spiegando che in serata torneranno in Svizzera per proseguire il viaggio.

12:05

Berlusconi sarà cremato a Valenza, poi urna in Mausoleo Arcore

Silvio Berlusconi sarà cremato nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Dopo i funerali di Stato oggi in Duomo, il feretro dovrebbe essere riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta e dove ieri è stata celebrata una prima messa. Nella cappella sono conservate le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi.

11:59

Berlusconi, fan ad Arcore per l'ultimo saluto

Decine di sostenitori sono davanti a Villa San Martino ad Arcore per dare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Dalla residenza, il feretro raggiungerà il Duomo di Milano per i funerali in programma alle 15. "Proveremo ad andare anche noi in piazza", spiega una coppia arrivata apposta da Udine: "Siamo partiti ieri sera dopo il lavoro. Non si pensa mai che possano morire anche gli immortali". Ma oltre agli "elettori da sempre", c'è anche chi ha lavorato nella storica residenza del presidente di FI per anni, come Luciano Ravaglia, che era un addetto alla sicurezza e lo ricorda come "una persona squisita". Oggi ha scelto di indossare la maglia rossonera della squadra di ciclismo 'Amore e Vita' con scritto 'Forza Arcore'. Come ha sottolineato il fondatore del team Ivano Fanini, a sua volta presente davanti alla villa, "Forza Arcore, che poi vuol dire Forza Berlusconi".

11:53

Funerale Berlusconi, chiusa stazione Duomo Milano

Comincia a riempirsi piazza Duomo, in vista dei funerali di Stato di Berlusconi che si svolgeranno alle 15 nella Chiesa Cattedrale. Il perimetro della piazza è transennato e presidiato dalle forze dell’ordine. La stazione Duomo delle linee metropolitane sono state chiuse, come da programma. A partire dalle 10, informa ATM, azienda del trasporto pubblico di Milano, sono state diverse le linee che vengono deviate, per permettere il passaggio di persone e autorità da e verso piazza Duomo.

11:45

Berlusconi, il carro funebre è arrivato a Villa San Martino

Il carro funebre che trasporterà il feretro di Silvio Berlusconi da Villa San Martino al Duomo di Milano per i funerali in programma alle 15 è arrivato intorno alle 10.20 nella residenza dell'ex premier. La salma era stata trasferita ad Arcore dall'ospedale San Raffaele, dove l'ex premier è morto lunedì scorso.

11:40

Di cosa è morto Berlusconi

11:30

Milano, piazza Duomo si riempie per i funerali di Berlusconi

11:25

Funerale Berlusconi: orario, luogo, data e chi ci sarà

Piazza Duomo, Milano