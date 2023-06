Morte Berlusconi, imbarazzo in diretta per Barbara D'Urso: "Ora piangi"

Attimi di sconcerto per Barbara D'Urso allo Speciale Tg 5, dove è intervenuta per ricordare Silvio Berlusconi . La conduttrice ha ricevuto in diretta una stoccata da parte del giornalista Paolo Del Debbio che l'ha lasciata interdetta. Perplessità anche da parte del pubblico, che sui social network si è schierato dalla parte della presentatrice napoletana. "Barbara spremuta fino al midollo per poi essere trattata così", ha scritto un utente su Twitter. Tutto è iniziato quando Barbarella ha ricordato l'ex premier scomparso qualche giorno fa ...

Morte Berlusconi, cosa è successo tra Barbara D'Urso e Del Debbio

"Mi ha voluta in Mediaset e con Marta Fascina mi seguivano sempre in tv", ha dichiarato Barbara D'Urso a proposito di Silvio Berlusconi. "Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l'hai trattenuto per tutta l'intervista", ha replicato Paolo Del Debbio. Una frase che ha lasciato interdetta Carmelita, che si è limitata a chiudere gli occhi e scuotere la testa. Increduli i telespettatori, che hanno interpretato le parole del giornalista come una sorta di presa in giro.

Le parole di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi

"Ho nel cuore una tristezza profondissima. - ha detto al Tg 5 Barbara D'Urso, che potrebbe lasciare Mediaset nei prossimi mesi - Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l'ultimo che ho intervistato era proprio Silvio. Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava. Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto".