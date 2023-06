Funerali Silvio Berlusconi, malori e svenimenti al Duomo: cosa è successo

In oltre 15mila persone hanno assisitito ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano. Tra isitituzioni, dirigenti sportivi e le celebrità del mondo della tv, sono accorsi da tutta l'Italia molti cittadini ed estimatori del leader di Forza Italia. E tra alcune di queste la commozione, l'emozione e il caldo ha giocato un brutto scherzo. Sono più di una decina le persone, per lo più non giovanissime, che sono state soccorse dalle ambulanze presenti che hanno accusato malori e svenimenti. A riportarlo è Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, presente sul posto insieme alle forze di polizia (con artificieri e unità cinofila), coordinate dalle Prefettura e dal questore Giuseppe Petronzi.