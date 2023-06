Shakira, nuovo sconvolgente attacco a Piqué: "Era pazzo e..."

Shakira ancora nell'occhio del ciclone e della critica, per un processo legale in cui è accusata di una presunta frode fiscale di 14,5 milioni di euro, che avrebbe commesso in Spagna. Uno degli aspetti rilevanti da evidenziare della sua dichiarazione è che la colombiana dice di essersi stabilita in Spagna solo fino al 2015 e da quel momento le sue tasse potrebbero essere prese in considerazione. Le autorità spagnole assicurano invece che la celebre cantante ha vissuto in Spagna più di sei mesi, tra il 2012, il 2013 e il 2014, il che dimostrerebbe che era residente in questo paese, ma come già accennato lei afferma di essersi trasferita solo fino al 2015. Sono venuti alla luce, anche diversi dettagli sulla sua relazione con Piqué, con il quale ha iniziato ad avere un corteggiamento a distanza dal 2011. Shakira ha detto che non avrebbe mai immaginato di vivere in Spagna e di trasferirsi con "quel ragazzo con la barba che era incredibile".