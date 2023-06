Hamilton e Shakira a cena insieme: il dettaglio nella foto parla chiaro

Lewis Hamilton e Shakira più vicini che mai. Da settimane si parla di un presunto flirt tra i due, ora spunta una foto che sta facendo il giro del web. Un amico della coppia ha postato sui social network uno scatto della cena che il pilota e la cantante hanno condiviso dopo il Gran Premio di Spagna di Formula 1 . Shakira e Hamilton sono fianco a fianco e, come notato dai follower più attenti, lui le posa la mano tra il fianco e il seno. Un dettaglio che prova una certa intimità e complicità. Nell'immagine di gruppo ci sono anche: il modello Fai Khadra, il musicista Daniel Caesar e la modella Adriana Mora. Impossibile non soffermarsi sul fascino di Shakira: top nero scollatissimo e sguardo malizioso.

In quale ristorante di Barcellona hanno cenato Shakira e Hamilton

Shakira, Lewis Hamilton e i loro amici hanno cenato al Parco, in zona Gracia, uno dei quartieri più eleganti e chic di Barcellona. Il locale, costoso ma non troppo, è specializzato in sushi, tartare, nigiri. Si differenzia dagli altri per l'altissima qualità delle materie prime tanto che per molti è senza ombra di dubbio il miglior ristorante di cucina giapponese della città catalana. Uno spazio con luci soffuse, dove mangiare in un'atmosfera rilassata, gustando piatti prelibati.

Lewis Hamilton: "Ho bisogno di una fidanzata latina"

Di recente Hamilton, single da diverso tempo, ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua: "Ho bisogno di una fidanzata latina". Un chiaro riferimento a Shakira? L'artista è ormai single da un anno, da quando è finita la sua lunga relazione con Gerard Piqué, che l'ha tradita con l'attuale compagna Clara Chia Marti.