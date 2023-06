Shakira e Hamilton stanno insieme? Tutto quello che sappiamo

Flirt in corso tra Shakira e Lewis Hamilton? Nel giro di poco tempo i due sono stati avvistati più di una volta insieme, scatenando così fan e appassionati di gossip. La presenza della cantante colombiana al recente Gran Premio di Spagna di Formula 1 non è di certo passata inosservata. L'ex compagna di Gerard Piqué era ai box insieme ad altri ospiti Vip come la collega Rosalia e i calciatori Neymar e Lewandoski. Stando a quanto scrive il Daily Mail Hamilton, dopo aver conquistato il secondo posto, avrebbe cenato con Shakira in un ristorante giapponese. Insieme a loro anche alcuni amici.