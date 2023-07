Jovanotti operato dopo l'incidente: come sta oggi il cantante

Jovanotti si è operato dopo la caduta in bicicletta di qualche giorno fa. "L'intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magico. Grazie!", ha fatto sapere su Instagram il cantante, che si trova con la moglie in vacanza a Santo Domingo . Qui è finito in ospedale dopo un incidente in bici che gli ha procurato la rottura della clavicola e del femore.

L'incidente di Jovanotti a Santo Domingo

"Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno", ha raccontato Jovanotti sui social network dopo l'incidente, ringraziando chi lo ha soccorso: "Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".