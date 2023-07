Federica Pellegrini incinta, è ufficiale: l'annuncio dell'ex nuotatrice

Sì, Federica Pellegrini è incinta ! Dopo aver mostrato un certo fastidio verso il settimanale Chi che ha anticipato la sua gravidanza , l'ex nuotatrice ha dato il lieto annuncio sui social network con un video in cui appare raggiante insieme al marito Matteo Giunta , sposato un anno fa a Venezia e con il quale ha condiviso l'esperienza a Pechino Express.

Federica Pellegrini incinta: il messaggio sul record di Mollie O'Callaghan

Nel messaggio Federica Pellegrini si è congratulata con Mollie O'Callaghan, la nuotatrice australiana che ha battuto il suo record nei 200 stile. "Gara incredibile, Mollie! Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa...(emoticon di donna incinta, n.d.r.). Congratulazioni ancora!".

Federica Pellegrini e la scritta sulla pancia che cresce

Nel video c'è una scritta anche sul pancino di Federica Pellegrini: "We'll take it back", ovvero "Ce lo riprenderemo".