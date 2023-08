"Non funziona nessuna cura", il dramma di Celine Dion. Il racconto della sua malattia

Le condizioni di Celine Dion: i dettagli

La sorella della celebre cantante ha parlato al quotidiano canadese Le Journal de Montréal, svelando le attuali condizioni di Celine: "Sta facendo di tutto per guarire, s ta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara e si impegna a mantenersi attiva. Le cure però non stanno funzionando. Non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Ma noi continuiamo a sperare. Lei si è sempre spinta al di sopra e al di là, cercava sempre di essere la migliore in quello che faceva. Ad un certo punto, il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarlo".