Emy Buono, addio OnlyFans: "Non è sicuro" e si ritira in convento

Emy Buono , tra le protagoniste dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione con Barbara D'Urso, pentita di aver aperto un profilo su OnlyFans nonostante i soldi guadagnati. "La piattaforma non è sicura - ha dichiarato la 24enne a Fanpage - non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta".

Perché Emy Buono ha chiuso il suo profilo OnlyFans

"Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un'egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti", ha aggiunto Emy Buono, che ha dato scandalo alla festa scudetto del Napoli per il suo look trasgressivo.

Quanto ha guadagnato Emy Buono su OnlyFans

"In soli undici mesi, con il mio profilo OnlyFans, ho guadagnato circa 110 mila euro. Mai avuto tanti soldi in vita mia, anche se poi li ho già spesi tutti perché sono stata sempre in giro. In pratica, tra un video e l’altro, ho vissuto una vacanza lunga un anno intorno al mondo: da Sharm el-Sheikh a Tenerife, da Bali alla Thailandia. Assieme al mio ex, non mi sono fatta mancare niente", ha rivelato Emy Buono, fino a poco tempo fa legata all'influencer Denis Dosio.

Emy Buono ha deciso di entrare in convento

Emy Buono ha deciso di iniziare un percorso di riflessione presso la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento: "Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po' di pace e un po' di benessere".