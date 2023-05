La pupa Emy Buono si spoglia in strada per lo Scudetto del Napoli

La sfilata napoletana per la vittoria del terzo Scudetto è diventata ad un certo punto bollente grazie ad Emy Buono . L'ex concorrente de La pupa e il secchione si è spogliata in strada mentre ballava e cantava sulle spalle di Mirko Gancitano. Anche quest'ultimo ha partecipato un anno fa al programma di Barbara D'Urso ed è il genero di Amedeo Goria visto che è legato alla figlia Guenda.

Emy Buono a seno nudo per il Napoli

Tra canti e balli Emy Buono si è alzata la maglietta (del Napoli, of course) mostrando il seno. I capezzoli erano però coperti da alcuni cerotti laminati. In bella vista anche il lato B, che la 25enne ha messo in evidenza con un tanga azzurro. Tanto che, durante i festeggiamenti, un passante, senza farsi troppi problemi, ha baciato il sedere della Buono.