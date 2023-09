Briatore dimagrito in tv. "Sta bene?", lui spiega cosa è successo

Un 'nuovo' Flavio Briatore è stato ospite della prima puntata di 'È sempre Cartabianca', il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4. L'imprenditore è apparso molto dimagrito. "Sta bene? Questo figurino a che cosa si deve? Quale dieta?", ha subito chiesto la giornalista al suo ospite. "Il digiuno alternato" , ha risposto l'ex team manager della Formula 1, che ha poi rivelato di aver perso ben 18 chili in un anno. "Se sto bene? Sono qua...", ha replicato ridendo. Di recente pure Matteo Renzi e Rosario Fiorello hanno ammesso di aver seguito questo schema alimentare mentre in America è stato provato da star del calibro di Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Scarlett Johansson.

Flavio Briatore dimagrito con il digiuno intermittente: che cos'è

Il digiuno alternato - detto anche digiuno intermittente o dinner cancelling - si basa sull’assunzione di cibo all’interno di una determinata finestra temporale, rimanendo a stomaco vuoto per le restanti ore. Così facendo le cellule, private del loro nutrimento, cercano grasso immagazzinato da usare come fonte di energia, mettendo l’organismo in condizione di attaccare l’adipe in eccesso e incidere sul metabolismo. A quanto pare i benefici sono diversi: protegge da tumori, invecchiamento, malattie degenerative. Rispetto alle diete tradizionali, il digiuno intermittente non obbliga a pesare il cibo, seguire rigide tabelle, calcolare l’apporto calorico, limitare o eliminare alcune categorie di alimenti.