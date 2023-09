La moglie di Lautaro Martinez non ce la fa più: "Sono esausta"

Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social network. Anche la vita di una wag, per quanto privilegiata, non è tutta rose e fiori. "Se sono esausta mentalmente con due figli? Si, molto. Ogni giorno ritaglio per me un'ora per fare ginnastica, allenarmi, guardare il cellulare. Ne ho bisogno", ha fatto sapere ai follower. Ad agosto è nato il piccolo Theo, il secondogenito della coppia. La primogenita Nina ha invece due anni.