Lautaro Martinez si è sposato: dettagli, ospiti e retroscena sul matrimonio

Lautaro Martinez ha detto sì. Il 29 maggio il calciatore dell'Inter è convolato a nozze con la storica compagna Agustina Gandolfo . Il matrimonio è stato organizzato a Villa D'Este a Cernobbio. Nel parco affacciato sul lago di Como si è svolta la cerimonia. Dopo il rito i due sposi hanno percorso tra gli applausi dei presenti un tappeto di petali candidi come le decorazioni floreali e le poltroncine dove erano seduti gli invitati. La sposa ha scelto un abito bianco firmato Atelier Emè, mentre lo sposo ha optato per un completo blu. Durante il party Agustina ha sfoggiato un mini dress, sempre candido, con frange.

Tutto sul matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati con rito religioso dopo quello civile che si è tenuto lo scorso 12 maggio a Milano. La coppia ha scelto due fedi di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti. Sempre di Damiani alcuni pezzi di alta gioielleria che la sposa ha indossato durante il party serale. Il taglio di capelli del calciatore è frutto di pettine e forbici di Luigi Paesano, delle barberie sartoriali di Napoli. All'evento hanno partecipato 120 invitati: tra i tanti non è mancato Romelu Lukaku. Doveva esserci anche Leo Messi con la moglie Antonela ma pare che alla fine non sia riuscito ad arrivare in tempo in Italia.