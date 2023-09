Napolitano, quando e dove ci saranno i funerali

Giorgio Napolitano , il primo Presidente della storia a essere eletto due volte, è scomparso nella giornata di ieri all'età di 98 anni. In merito ai funerali il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che per il presidente emerito si celebrino le esequie di Stato .

Napolitano, disposti i funerali di Stato

"A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblica senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale", si legge nella nota. La camera ardente per l'ultimo saluto verrà allestita nella giornata di domenica 24 settembre in Senato, come annunciato al TG2 dal presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa.