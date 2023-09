Giorgio Napolitano è morto: addio al Presidente del Mondiale 2006

ROMA - I l Presidente Emerito della Repubblica , Senatore Giorgio Napolitano , è morto oggi presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Erano le 19.45. Napolitano aveva 98 anni. Era nato a Napoli il 29 giugno 1925, sposato con Clio Bittoni, ha avuto due figli, Giovanni e Giulio. E' stato il primo nella storia della Repubblica ad essere presidente due volte : rieletto al Quirinale nel 2013 dopo la prima volta del 2006.

Napolitano e l'Italia di Lippi campione del mondo

L'immagine di Giorgio Napolitano è legata a doppio filo all'Italia al calcio. Il Presidente della Repubblica, infatti, era presente a Berlino per la finalissima del Mondiale conquistato il 9 luglio 2006. Quel giorno gli azzurri di Lippi vinsero il quarto titolo della storia battendo la Francia ai rigori. Napolitano era accompagnato dalla ministra Giovanna Melandri e scese poi negli spogliatoi per complimentarsi con Cannavaro e compagni. Di seguito accolse l'Italia al Quirinale per consegnare l'onorificenza di Cavalieri al merito della Repubblica.

.