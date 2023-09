Hulk Hogan si è sposato per la terza volta dopo il dramma sfiorato

Hulk Hogan si è sposato di nuovo. L'icona del wrestling ha detto sì a Sky Daily con una cerimonia intima in una piccola chiesa della Florida. La proposta di matrimonio è arrivata solo lo scorso luglio ma la coppia aveva parecchia fretta di convolare a nozze e così ha organizzato il grande evento in poche settimane. Per Hogan si tratta del terzo matrimonio. Gli sposi si sono scambiati fedi nuziali del valore di 500mila dollari. Hulk ha sfoggiato per l'occasione uno smoking nero mentre la moglie ha optato per il classico abito bianco lungo.