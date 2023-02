"Hulk Hogan non può più camminare". Ecco come sta davvero l'icona della WWE dopo la frase choc

Le voci sulle condizioni di salute di Hulk Hogan hanno messo in apprensione i fan di tutto il mondo, preoccupati per il mito del wrestling mondiale. Kurt Angle, altro storico combattente della WWE, aveva rivelato che il suo collega "non sentiva più le gambe" e non poteva più camminare dopo aver subito un intervento chirurgico alla schiena. "Pensavo usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena, invece non ha alcun dolore, non ha proprio niente. Non può sentire niente", questa la confessione shock di Angle che ha generato il panico, ma che nelle ultime ore è stata smentita.