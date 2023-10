La tragedia del Titan diventa un film: è polemica

La tragica storia del Titan , il sommergibile privato la cui implosione nell'Oceano Atlantico ha provocato la morte dei cinque passeggeri a bordo, sarà raccontata presto in un film. A farlo sapere Deadline, che rivela che la pellicola sarà intitolata Salvaged e vedrà alla regia E. Brian Dobbins. Il regista sta lavorando insieme alla MindRiot Entertainment, la società che si è occupata della docu serie su Kyle Bingham, ex direttore della missione di OceanGate , l'azienda proprietaria del sommergibile Titan. Justin MacGregor e Jonathan Keasey di MindRiot scriveranno insieme la sceneggiatura.

Polemiche per il film del Titan in arrivo

"Il nostro film omaggerà tutte le persone coinvolte nella tragedia del sottomarino e le loro famiglie", ha assicurato Kesey. La notizia del film in arrivo si è diffusa rapidamente in rete e ha prontamente generato polemiche e critiche. "Non sono passati nemmeno tre mesi, per l'amor di Dio", ha notato un utente sul web. "Quello che mancava", ha aggiunto amareggiato un altro. "Prendere soldi dalle tragedie", ha osservato un terzo utente.