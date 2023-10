Fedez ancora ricoverato, come sta? Ora parla il padre

Come sta Fedez: è ancora ricoverato in ospedale

Fedez resta ricoverato nel reparto di chirurgia e al momento non si fanno previsioni sulle sue dimissioni, che non sarebbero imminenti. Soprattutto dopo il nuovo sanguinamento che si è verificato domenica. Per il 33enne è stato necessario tornare in sala operatoria per una gastroscopia urgente dopo che lo scorso giovedì era già stato sottoposto a trasfusioni di sangue in seguito alla scoperta di due ulcere.