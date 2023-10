Fedez ricoverato: nuova emorragia, portato in sala operatoria. Come sta ora, ultime news

MILANO - Nuovi problemi per la salute di Fedez. Il cantante ha avuto un'altra emorragia causata da una nuova ulcera e quindi è stato sottoposto ad un altro intervento al Fatebenefratelli di Milano: lo riporta il Corriere della Sera. L'episodio è accaduto domenica sera. E' stata necessaria una trasfusione. Il marito di Chiara Ferragni si trova in ospedale da giovedì, quando gli è stato riscontrata la presenza di due ulcere. Rientrata di corsa dalla Fashion Week di Parigi, non ha mai lasciato il marito.