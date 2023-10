Conte, retroscena hot prima delle partite: "Meglio essere passivi"

Antonio Conte, a Belve, oltre a parlare di argomenti seri, si è regalato qualche battuta in riferimento ad alcune sue dichiarazioni del passato in merito al sesso prepartita. Che a lui non è particolarmente andato a genio, almeno da allenatore. Dice, infatti, Conte: "Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile”. E quando la Fagnani scherzando chiede a quanto corrisponda, Conte replica: “Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva”.