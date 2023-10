Come è morto Matthew Perry: tutto quello che sappiamo finora e le ultime parole

Mentre i fan di tutto il mondo piangono la scomparsa e mentre tra tv e social riaffiorano i ricordi delle puntate più belle di "Friends", le autorità americane sono al lavoro per capire le cause della morte di Matthew Perry. Ad ora si sa che Perry è morto nella Jacuzzi della sua casa di Los Angeles e che non sarebbero state trovate tracce di droga illegale o alcool. Si sa anche che, la mattina, aveva giocato un paio d'ore a pikleball, un mix tra tennis e padel. Tra i farmaci trovati nella villa antidepressivi, ansiolitici e un medicinale per la malattia polmonare ostruttiva cronica. L'amica con cui ha giocato la mattina ha rivelato che Perry si sentiva un po' stanco e affaticato mentre il suo coach, a People, ha detto: "Si sentiva bene, giocava cinque volte a settimana, era il suo sfogo per restare lontano dalle tentazioni".