L'intervista di Fedez da Fabio Fazio, Bassetti contrario: "Quanta incoerenza"

A Matteo Bassetti non è particolarmente piaciuta l'intervista di Fedez da Fabio Fazio a Che tempo che fa . "Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? - ha scritto l'infettivologo su X (ex Twitter) - Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul 'bonus psicologo'. È la stessa persona? Quanta incoerenza!".

Bassetti contro Fedez

"Fedez è un idolo con milioni di follower. E io - ha aggiunto all'Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova - mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto, cioè salire sul palco mentre c'era sua moglie che conduceva il Festival, e baciare sulla bocca qualcuno al di là del fatto che fosse un uomo o una donna. È un atteggiamento profondamente sbagliato dal punto di vista dell'insegnamento psicologico che si può dare ai ragazzi".

Fedez e il bonus psicologico

"Fedez dice che è importante mantenere il bonus psicologico. Mi pare che non ci sia coerenza. È la stessa persona, non sono passati più di 8 mesi da febbraio, quando è stato trasmesso l'ultimo Festival di Sanremo. In questo senso dico che bisogna avere coerenza, perché si ha una grande responsabilità quando si fa l'influencer", ha concluso Bassetti.