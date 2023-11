La cantante Levante: auto rubata per la quarta volta a Milano

Ennesimo furto a Milano ai danni di un personaggio famoso. Questa volta è toccato a Levante, nota cantante siciliana. "Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione", ha raccontato l'artista sui social network. Levante - vero nome Claudia Lagona - ha dunque raccontato di essere finita di nuovo nel mirino dei ladri, che le hanno sottratto la nuova vettura che aveva preso dopo il precedente furto. Però alla fine, per fortuna, è stata ritrovata.

Rubata l'auto di Levante per la quarta volta

"Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: 'signora, è a Cinisello Balsamo'", ha spiegato Levante su Instagram. Poche ore dopo la denuncia in questura, l'auto è stata ritrovata e così la cantante è tornata ad ironizzare sulla vicenda: "Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio".