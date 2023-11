Robbie Williams nel pallone: è pronto a investire nel calcio

Robbie Williams pronto a seguire le orme di Ryan Reynolds, l'attore che dal 2020 è uno dei proprietari del Wrexham Football Club. Il cantante vuole investire nel mondo del calcio. Magari nel Port Vale, società calcistica inglese con sede a Burslem, cioè uno dei sei agglomerati urbani che formano la città di Stoke-on-Trent (dove è nato l'ex componente dei Take That). "La cosa di Ryan Reynolds è inebriante. È una bellissima storia. È affascinante. È una favola. - ha detto Robbie in un'intervista - Mi piacerebbe essere coinvolto in qualcosa del genere. Il mio grande amore nel calcio è il Port Vale, una squadra molto piccola nel Regno Unito, quindi prima o poi avrò qualcosa a che fare con quella squadra".