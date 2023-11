Paura in strada: uomo vuole buttarsi dal cavalcavia, salvato da un agente

VARESE - Un uomo si è appeso alla rete di un cavalcavia sulla Strada Statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio, minacciando di buttarsi nel vuoto. Le segnalazioni della possibile tragedia sono arrivate al 112 oggi, un quarto d'ora di mezzogiorno. Per evitare il peggio sono intervenute due volanti della polizia di Gallarate, un'autovettura dei carabinieri e i vigili del fuoco per bloccare il traffico intenso che scorre sulle due carreggiate. Alcuni agenti, saliti sul cavalcavia, hanno parlato con l'uomo per cercare di convincerlo a non suicidarsi. Non essendoci collaborazione, è intervenuto un altro agente, che si è arrampicato sul telone di un autocarro, agganciandosi alla rete del cavalcavia, per poi cingere saldamente l'uomo. che non ha potuto più buttarsi giù.