Ultras Union a Napoli rubano un casco della polizia: “Fantastico souvenir”

Momenti di forte tensione martedì sera all'arrivo dei tifosi dell'Union Berlino a Napoli per la gara di Champions League. In città, di sera, in migliaia hanno sfilato per le vie del centro, tutti con felpa beige, creando panico tra i residenti. Scontri con le forze dell'ordine, feriti e arresti, atti vandalici, tafferugli, momenti di tensione .

Il post social degli Ultras Union

Non solo: sui social network è comparsa una foto degli Ultras tedeschi che si vantano del loro comportamento e postano anche un casco della polizia definito come un "souvenir" della trasferta di Napoli. C'è anche un messaggio in cui i tedeschi quasi sfidano le forze dell'ordine e poi giustificano il loro comportamento: "Non giochiamo spesso in Champions League, quindi godiamocela".