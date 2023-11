Tacconi con le stampelle: "Operato di nuovo". Le terribili allucinazioni

Stefano Tacconi è tornato a Verissimo per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute dopo l'emorragia cerebrale che ha cambiato per sempre la sua vita. Se la volta scorsa l'ex calciatore era arrivato nel salotto di Silvia Toffanin in carrozzina, questa volta si è presentato con le stampelle. Con la voce ancora tremolante ha confidato: "Una settimana fa ho fatto una visita di controllo e il dottore mi ha detto che dovevo essere operato d'urgenza e ho fatto la terza operazione in due anni. Però è andata bene anche questa".