Stefano Tacconi torna a Verissimo con tutta la famiglia

Come sta oggi Stefano Tacconi

Ad un anno dal malore la riabilitazione di Stefano Tacconi va avanti: dovrà recarsi in ospedale ben due volte a settimana. Fondamentale è stata la fede, come confessato a Verissimo: "Padre Pio mi ha dato la forza di lottare". E poi: "Mi dicono tutti di stare attento perché l’emorragia può tornare, questo mi fa paura, perché io non riesco a star fermo".

