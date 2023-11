Retroscena Dani Alves: quanto ha pagato alla presunta vittima per ridurre la pena

Nuova batosta per Dani Alves: per la terza volta consecutiva il Tribunale di Barcellona ha negato al calciatore la libertà provvisoria. L'ex difensore di Juve e Barcellona resta dunque nel carcere di Brians 2, dove è rinchiuso da quasi un anno, più precisamente dallo scorso 20 gennaio. La posizione dello sportivo non è delle migliori e per questo, come si legge sui media spagnoli, in accordo con il suo avvocato il brasiliano avrebbe deciso di risarcire la vittima di 150mila euro. "Ciò significherebbe applicare l'attenuante del risarcimento del danno, quindi potrebbe essere comminata una pena inferiore a due anni di carcere", fanno sapere fonti vicine ad Alves.