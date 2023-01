Dani Alves, la moglie rompe il silenzio e racconta il suo dramma: ecco le sue parole

Un momento particolarmente duro per Joana Sanz, la moglie di Dani Alves. La modella non solo deve fare i conti con l'arresto del calciatore ma in questi giorni ha perso anche l'adorata madre. "Chiedo ai paparazzi fuori casa di rispettare la mia privacy in questo momento. Mia madre è morta una settimana fa. Ho perso gli unici due pilastri della mia vita. Abbiate un po' di empatia, invece di cercare tante novità nel dolore degli altri, grazie", ha fatto sapere sui social network.