Antonella Clerici scoppia a piangere in diretta tv: "Sono in difficoltà"

ROMA - Profonda commozione nel corso della puntata, in diretta su Raiuno, del programma "È sempre mezzogiorno". Lo show di cucina, andato in onda subito dopo il funerale della giovane Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stato aperto dalla conduttrice, Antonella Clerici, con un'eloquente frase: "Sono in difficoltà, cosa volete che vi dica".