"Io Capitano" di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes per miglior film straniero

C'è anche "Io Capitano" di Matteo Garrone tra i candidati ai Golden Globes, nella categoria del miglior film straniero non in inglese. Il verdetto sarà dato il prossimo 7 gennaio, con il film italiano che sfiderà "Anatomia di Una Caduta", "Past Lives", "Society of Snow", "The Zone of Interest" e "Foglie al vento". Il film di Garrone sta ottenendo un largo successo e consenso tra il pubblico, con la vittoria del Leone d’argento per la miglior regia e l'Italia che ci punterà per la candidatura agli Oscar.