Sinner, un grande regista pensa a lui per un film: ecco chi è

ROMA - Jannik Sinner davanti alla macchina da presa. Al momento è soltanto un’idea, ma fra poco potrebbe diventare una concreta possibilità. Il regista Matteo Garrone pensa al tennista come protagonista di un suo nuovo film anche se - considerando gli impegni dell’atleta altoatesino - i tempi per poter girare sarebbero davvero minimi.

Sinner, il progetto del regista Garrone

"Da ex atleta mi piacerebbe fare un film sullo sport che avesse al centro l’essere umano e i conflitti che lo riguardano - confessa il regista sulle colonne de La Stampa - ho giocato a tennis in modo agonistico fino a 19 anni, è stata la mia grande passione, poi ho capito che non avevo più l’età per diventare un campione e ho smesso. Il tennis è uno sport che ti fa crescere, in cui ti ritrovi solo sul campo. Tempo fa avevo chiesto i diritti della biografia di Andre Agassi, ma non è stato possibile averli. Lo sport mi commuove sempre - conclude - e Jannik Sinner mi emoziona".