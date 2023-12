Australian Open, Sinner come Panatta nel 1977: mai nessuno così in alto

Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano , anche senza giocare. Gli organizzatori dell’ Australian Open hanno comunicato le 32 teste di serie e il tennista altoatesino sarà la numero 4, dopo Djokovic , Alcaraz e Medvedev . L’Italia non aveva un giocatore tra le prime quattro teste di serie in un Grande Slam dal 1977, quando Adriano Panatta , campione uscente, iniziò il torneo del Roland Garros da testa di serie numero 2 dietro Ilie Nastase .

Nell'Era Open sono stati 13 i giocatori italiani teste di serie in un torneo dello Slam per complessive 113 volte: il re è Fabio Fognini con 30 volte, poi Seppi con 16, Berrettini 14, Sinner 11, Panatta 10, Barazzutti 7, Sonego e Volandri 6, Musetti 5, Cecchinato 4, Lorenzi 2, Starace e Bertolucci una volta ciascuno.

Australian Open, 10 italiani al via

Saranno almeno dieci - cinque uomini e cinque donne - gli azzurri al via nei tabelloni principali dell'Australian Open, primo Slam del 2024 al via domenica 14 febbraio a Melbourne. Nel main draw maschile saranno in gara Jannik Sinner (n.4 Atp), Lorenzo Musetti (n.27), Matteo Arnaldi (n.44), Lorenzo Sonego (n.46) e Matteo Berrettini (n.92).