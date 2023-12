Brutte notizie su Celine Dion: la cantante non ha più il controllo dei muscoli

Peggiorano le condizioni di salute di Celine Dion. La cantante è affetta dalla sindrome della persona rigida , un disturbo neurologico che ha un grave impatto sulla mobilità: la 55enne non ha più il controllo sui suoi muscoli. A farlo sapere la sorella Claudette Dion . "Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata", ha raccontato la donna a 7 Jours. "Ha sempre lavorato duro. Nostra madre le diceva sempre: "Lo farai bene, lo farai bene". Il suo obiettivo è tornare sul palco. In quale veste? Non lo so". Celine Dion non si fa vedere in pubblico da oltre un anno: nell'autunno 2022 l'ultima apparizione ad una partita di hockey sul ghiaccio tra i Vegas Golden Kings e i Montreal Canadiens. Vicino a Celine oltre alle sorelle Claudette e Linda anche i figli René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddie e Nelson (12).

Celine Dion sta molto male: nessuna cura è efficace

"Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo - ha spiegato la sorella di Celine Dion - Dato che si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tante persone". L'organizzazione benefica della famiglia della cantante, la Fondation Maman Dion, è stata inondata di messaggi di sostegno per la star. Claudette Dion ha rivelato: "Alcune persone hanno perso la speranza perché è una malattia che non è ben conosciuta. Se solo sapessi quante telefonate riceve la Fondazione riguardo a Celine! Le persone ci dicono che la amano e pregano per lei. Riceve tanti messaggi, regali e crocifissi benedetti".

La malattia di Celine Dion: la sindrome della persona rigida

Celine Dion è affetta dalla sindrome della persona rigida, detta anche sindrome di stiff-man. Si tratta di un raro problema neurologico che danneggia il sistema nervoso ed è caratterizzato da continui spasmi e rigidità alle gambe, alle braccia e al torace. In più, può causare depressione e ansia. La maggior parte dei pazienti ha anticorpi contro l'acido glutammico decarbossilasi, enzima coinvolto nella produzione del neurotrasmettitore inibitorio acido gamma-aminobutirrico. Non esiste una cura definitiva per combattere la sindrome della persona rigida. Esistono però dei medicinali, come ad esempio il diazepam, che può alleviare il dolore.