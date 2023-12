Prima uscita pubblica per Chiara Ferragni dopo il caso Pandoro. L'imprenditrice è stata immortalata dal Corriere della Sera mentre era al parco a Milano la vigilia di Natale con i figli Leone e Vittoria, la mamma Marina e la sorella Francesca. Con lei, però, non c'era Fedez. E questo fa notizia, così come fa notizia che Chiara Ferragni sia ancora a Milano visto che era stato lo stesso Fedez a dire che sarebbero partiti per le vacanze in montagna. I piani, però, adesso sembrano cambiati.