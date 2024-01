Tacconi torna a camminare e rivela: "Ecco cosa ho fatto in ospedale"

Stefano Tacconi di nuovo a Verissimo per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute dopo l'emorragia cerebrale che ha cambiato per sempre la sua vita. A dispetto delle altre volte, l'ex portiere della Juve si è presentato in studio senza le stampelle e per questo motivo è stato accolto con gioia dalla conduttrice Silvia Toffanin, che l'ha stretto a sé. L'ex calciatore è tornato a camminare dopo un lungo periodo di riabilitazione. "Il recupero sta andando bene, adesso cammino", ha affermato Tacconi.