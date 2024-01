Kate Middleton senza pace dopo l'operazione: "Lo zio partecipa al Grande Fratello Vip"

Kate Middleton è ancora in ospedale dopo l'operazione all'addome, ma per lei sembra non esserci pace. Ieri i media inglesi parlavano di una sua furia inerente a un episodio del 2017, adesso la notizia che lo zio parteciperebbe al Grande Fratelo Vip. Il Sun riporta che al reality potrebbe partecipare Gary Goldsmith, fratello della madre di Kate Middleton, Carole. Si dice che Goldsmith sia desideroso di partecipare, avendo già tentato di partecipare a un altro reality show nel Regno Unito, I'm A Celebrity… Get Me Out of Here!