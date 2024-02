Il dolore di Alessandra Amoroso: "Ho chiesto aiuto"

Alessandra Amoroso è tornata a cantare dopo una lunga assenza dalle scene. Al Festival di Sanremo 2024 la sua prima volta da concorrente all'Ariston. Sandrina non ha vissuto momenti facili, come ricordato anche a La volta buona, il programma di Caterina Balivo. "Ho cercato di raccontare a Sanremo, pure attraverso gli abiti che ho indossato e che indosserò, anche il concetto della donna che sono diventata oggi, io mi sono concessa di concedermi e per me questo è molto importante . Oggi mi sento molto libera ".

Alessandra Amoroso e la terapia

In merito al suo sfogo in conferenza stampa contro gli haters, Alessandra Amoroso ha fatto sapere: "Io penso che questo odio sia un po’ in generale, cioè purtroppo stiamo vivendo un periodo dove è più facile fare quello e sentirsi qualcuno facendo quello, purtroppo odio. Io comunque ho chiesto aiuto, non l’ho mai negato. Continuo la mia terapia perché mi aiuta a crescere, mi aiuta a conoscermi e questo per me è molto importante. Chiedere aiuto è molto importante, senza vergogna".