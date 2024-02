Kate Middleton, le paure dopo l'operazione: "Anche nove mesi per la ripresa"

Kate Middleton sta meglio, ha lasciato Windsor per andare nella casa di campagna insieme a William e ai figli, approfittando delle vacanze scolastiche di metà febbraio. In Inghilterra, ogni giorno, si parla tantissimo della sua salute e c'è chi dice che, per quanto sia attesa al lavoro dopo Pasqua, la ripresa potrebbe essere più lunga del previsto. Secondo The Express, un esperto ha detto che "in molti credono che dovrebbe comunque prendersela con calma quando tornerà in servizio, perché un recupero completo potrebbe richiedere fino a nove mesi". Sarà davvero così? Nel caso la principessa non tornerebbe operativa al 100% fino a dopo l'estate.