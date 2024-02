Kate Middleton ha lasciato Windsor per la prima volta dopo l’operazione: dove è andata

Kate Middleton ha lasciato la tenuta di Windsor per la prima volta dopo l'operazione all'addome. La principessa del Galles è stata dimessa dodici giorni fa dalla clinica di Londra dove è stata operata ed è in via di guarigione. "Si sta riprendendo bene. Non vedeva l'ora di cambiare scena e sarà in grado di prendersela comoda a Norfolk mentre i bambini si sfogano con William", ha detto un'amica di Kate al Daily Mayl.