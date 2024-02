Dargen D'Amico: "Nessuna censura in Rai", poi parla di Mara Venier

Ospite di DiMartedì, Dargen D'Amico è tornato a parlare della bufera scoppiata dopo la sua partecipazione a Domenica In. "In Rai nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e nessuno mi ha mai fatto notare che quello che stavo dicendo non era in linea", ha dichiarato l’artista. Alla domanda del presentatore Giovanni Floris se fosse stato censurato in diretta da Mara Venier, D’Amico ha risposto negativamente: "No. Credo di aver avuto un trattamento abbastanza elastico in Rai. Nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e nessuno mi ha mai fatto notare che quello che stavo dicendo non era in linea. Mi hanno interrotto ma ero già entrato nell’argomento".