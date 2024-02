Domenica In, Mara Venier furiosa dopo il discorso di Dargen D'Amico: "Non mettetemi in imbarazzo"

Mara Venier furiosa con i giornalisti a Domenica In, speciale Sanremo

"Non mettetemi in imbarazzo - ha detto furiosa Mara Venier ai giornalisti mentre sul palco dell'Ariston entrava Clara - Non ve lo faccio fare più perché non è questo il luogo giusto per dire certe cose". La scena è diventata virale sui social network, dove molti si sono detti indignati per la scelta di fermare Dargen D'Amico. "Il modo in cui Dargen è stato interrotto e mandato via malamente solo perche stava dicendo cose scomode di un imbarazzo veramente vergognoso", ha scritto un utente su X. E poi ancora: "Vergognosa Mara che ha interrotto Dargen mentre faceva un discorso giustissimo sull'immigrazione".